Cremonese: "Far ripartire quanto prima i lavori nei due palazzi in costruzione tra via Tronto e via Trigno"

"Far ripartire quanto prima i lavori nei due palazzi in costruzione tra via Tronto e via Trigno e, prima ancora, riaprire la piazza antistante i due edifici, e con essa la strada, per restituirle ai residenti della zona e al quartiere intero. Su questo sto lavorando da quando ho assunto la delega e lo sto facendo dopo aver ascoltato i residenti, che mi hanno chiesto di andare avanti spedito su questa strada. Non era mai stato fatto prima d'ora e credo che vada solo apprezzato. Tra l'altro, ci siamo mossi in sinergia con la Asl, tenendo conto di tutti gli aspetti che caratterizzano quella situazione, delicatissima". Lo dice l'assessore Alfredo Cremonese che replica al consigliere comunale del Pd Marco Presutti sull'intervento di bonifica in corso tra via Tronto e via Trigno dove si punta alla riduzione del cantiere per riaprire la piazza e la strada, ora occupate dal cantiere, ma anche a chiudere gli accessi agli edifici e a far riprendere i lavori per completare quanto prima gli alloggi.

“Ho costituito un gruppo di lavoro perché il mio obiettivo è di terminare la realizzazione dei due edifici, per dare una casa a chi ne ha diritto. L'obiettivo prioritario è questo ma, nelle more, andava promossa una bonifica definitiva, visto che quegli appartamenti sono diventati un punto di riferimento per senzatetto e sbandati. I lavori che abbiamo avviato sono finalizzati anche a riaprire la piazza, che consentirà ai residenti della zona di tornare in possesso di quegli spazi e di usarli, superando il degrado attuale e aumentando la sicurezza dell'area. Quel quartiere ha la stessa identica dignità di quelli più centrali, anche se il centrosinistra non perde occasione per accusarci del contrario, in maniera strumentale e senza argomentazioni concrete”, aggiunge.

E conclude: "Se oggi non ero in commissione è solo perché da tempo avevo preso un impegno a L'Aquila, per discutere con l'assessore Quaglieri e il suo staff di progetti ambiziosi per la città di Pescara che presto renderò noti. Resto comunque a disposizione per chi volesse fare domande, senza scendere nella polemica sterile: sono pronto ad ascoltare proposte incentrate sulla concretezza, la stessa che sta caratterizzando il mio operato. Mi sarei aspettato che la minoranza sottolineasse l'importanza dell'operazione che sto portando avanti per quel quartiere, già sottolineata dai cittadini, ma è chiaro che il centrosinistra non ne ha colto né l'importanza né la necessità".