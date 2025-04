Porta a porta, D'Alonzo replica a Sola: “Alzare la voce, buttarla in caciara. Questo fa la minoranza”

"Alzare la voce, buttarla in caciara. Questo fa la minoranza, su molti temi particolarmente delicati, con uno spirito ostruzionistico che non si smentisce mai, senza portare contributi positivi ma contestando puntualmente tutto ciò che fa il Comune. Il Movimento 5 stelle ha avviato una campagna di contestazione ormai da tempo contro la raccolta dei rifiuti porta a porta, che è indice di civiltà, tant'è che la stessa strategia di Pescara è stata già seguita da molte altre amministrazioni italiane per aumentare la percentuale di differenziata. Ma i pentastellati devono dire no a tutti i costi. E quindi, anziché favorire il senso civico dei cittadini e chiedere massima collaborazione alla riuscita della nuova modalità di raccolta, il consigliere comunale Sola fa di tutto per sollevare polveroni polemici e per disinformare i pescaresi dicendo, ad esempio, che ci sarà un aumento della Tari generato dal porta a porta".

Così il presidente della Commissione Ambiente, Alessandro D'Alonzo, in replica al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Sola. “Bene fa Ambiente spa ad ascoltare i cittadini, mostrando una grande elasticità, e il mio ringraziamento va a tutti coloro che fanno la propria parte, mostrando un bel senso civico. Ci tengo a dire al M5S che i rifiuti che vengono conferiti in strada la sera, la mattina successiva non ci sono più, vengono raccolti da Ambiente spa, e non mi pare di vedere disastri, in città. Questa operazione, peraltro, ha consentito di scoprire mille utenti che, facendosi avanti per effettuare il porta a porta, hanno sostanzialmente ammesso di non pagare la Tari e si sono messi in regola. Non credo che siano gli stessi che hanno firmato la petizione di Sola”.