Teatro Michetti, Pastore: "Nessun rischio di perdere i fondi"

"Si vuole fare opposizione a tutti i costi, anche sul Teatro Michetti, che la giunta Masci intende riaprire al pubblico. Il Pd dovrebbe sapere che il Dip è un documento previsionale, ma il Partito democratico preferisce ignorare questo aspetto, di non poco conto, per montare una polemica dai toni allarmistici che non ha motivo di esistere". Il presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore risponde così al consigliere comunale Marco Presutti in relazione al Teatro Michetti di cui si è parlato durante i lavori della commissione.

E, proprio rispondendo alle dichiarazioni rilasciate da Presutti, Pastore desidera "rassicurare i pescaresi perché non esiste alcun rischio di perdere i fondi, checché ne dica il Pd, e abbiamo ben chiari gli obiettivi da raggiungere, così come abbiamo ben chiari i tempi e le scadenze da rispettare. Quanto alle somme indicate nel Dip si tratta di stime sommarie contenute nel primo livello di indirizzo alla progettazione. Altra cosa è il progetto esecutivo che, non appena disponibile, illustreremo alla commissione. Siamo certi che coglieremo anche questo obiettivo e che entro l'estate sarà individuata anche l'impresa che eseguirà i lavori". Pastore termina dicendo che "il progetto che sta redigendo l'amministrazione (PFTE) restituirà uno spazio di qualità nel quale saranno coniugate versatilità e innovazione che pochissimi spazi culturali possono assicurare in Italia".