Pacco sospetto nel parco Baden Powell, scatta l'allarme bomba: in arrivo gli artificieri

Pacco sospetto nel tardo pomeriggio di oggi (17 aprile) all'interno del parco Baden Powell, che per questioni di sicurezza è stato chiuso a causa di un ipotetico allarme bomba. Di fronte alla struttura comunale, che si trova in via Raffaello, si trovano in questo momento gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118.

Più precisamente, come si può vedere dalle fotografie di PescaraNews.net, all'interno del parco ci sono i militari dell'Arma di Pescara per effettuare un sopralluogo, mentre si sta attendendo l'arrivo sul posto anche degli artificieri. L'accesso a via Spiga è stato interdetto a scopo precauzionale posizionando, all'ingresso della strada, un'auto dei vigili urbani. Intorno alle ore 22,30 il pacco (una valigetta) è stato fatto brillare, risultando vuoto.