Maltempo, completata la rimozione dei detriti dalla spiaggia [FOTO]

Ambiente spa ha completato la rimozione dei detriti e dei tronchi che si sono accumulati a causa dell’eccezionale ondata di maltempo delle scorse settimane, quando il fiume ha fatto arrivare sulla costa una quantità eccezionale di materiale. L'annuncio arriva dall'assessore Cristian Orta e dal presidente di Ambiente spa Ricardo Chiavaroli che hanno raccolto le sollecitazioni arrivate dai balneatori relative alle operazioni di pulizia.

"Le attività, svolte in coordinamento con il Comune, sono state particolarmente impegnative per la grande quantità di materiale da rimuovere e smaltire", fa notare Chiavaroli sottolineando che Ambiente "ha svolto, per questa emergenza, un lavoro straordinario, aggiuntivo alle nostre attività ordinarie. Siamo orgogliosi, però, di aver realizzato un ennesimo servizio di pubblica utilità a favore della città di Pescara e per questo come sempre ringrazio i nostri operatori".

"La spiaggia di Pescara si presenta ora in condizioni nettamente migliori ed è pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno fare una passeggiata in riva al mare nei giorni di festa. La città, con la sua spiaggia, si prepara per la stagione estiva dopo aver vissuto una fase particolarmente delicata per i disagi provocati dal maltempo su più fronti", commenta Orta ringraziando Ambiente spa. "Il mio ringraziamento va anche a tutti i balneatori per la collaborazione", conclude l'assessore.