Torna RiderDays, il più grande motoraduno del centro Italia: 2a edizione al porto turistico

Presentata questa mattina in conferenza stampa, nella Sala Camplone della Camera di Commercio, la seconda edizione di RiderDays, il più grande motoraduno del Centro Italia. L’appuntamento è dal 30 maggio al 1° giugno per tre giorni di moto village all'insegna di workshop tecnici, corsi di guida, esposizioni, motoshow, spazio per i più piccoli, fino ai concerti, dj set e area food. Ingresso libero. Per i live, oltre agli appuntamenti gratuiti, in programma il concerto di Enrico Nigiotti e il tributo ai Pink Floyd con Floyd on the wing, oltre a Costa Discordia, spettacolo teatrale di Walter Nanni. Fra le novità di quest’anno l'apertura al sociale, con la mototerapia di Luca Nuzzo. Importante lo spazio dell’area sicurezza stradale, con la partecipazione di Polstrada, Polizia penitenziaria, Polizia municipale, Esercito italiano, Aci, FMI.

Senza dimenticare le esperienze abbinate, dalle prove libere in pista nel Circuito internazionale d’Abruzzo a occasioni di scoperta del territorio fra canoa e passeggiate culturali. Clou della tre giorni saranno i moto tour che toccano tutte le quattro province abruzzesi, tra paesaggi e borghi unici, in collaborazione con motoclub del territorio. E proprio in questi giorni rappresentanti della stampa di settore hanno guidato le loro moto da Pescara a Campo Imperatore, in un percorso che ha toccato il borgo medievale di Fontecchio, Bominaco, con visita alla chiesa Benedettina di Santa Maria Assunta e alla Cappella San Pellegrino, Rocca Calascio, Castel del Monte, Rifugio Mucciante e appunto Campo Imperatore.

“Il motorismo è un’occasione anche per destagionalizzare l'offerta turistica - nel commento di Cinzia Liberatore, per la Regione Abruzzo - Stiamo lavorando in questa direzione anche con il coinvolgimento degli operatori”.

“Il sistema camerale è interessato al tema del mototurismo, che registra numeri importantissimi, è una leva economica importante, della quale la Camera di commercio vuole essere parte integrante - ha commentato Paolo Di Lullo della Camera di Commercio Chieti-Pescara -. La nostra è una regione interessante, emozionale, coinvolgente per il target di riferimento, lavoriamo per far crescere i servizi per i mototuristi”.

“Gli itinerari individuati consentono di partire dal mare e raggiungere le montagne, i mototuristi interpretano questa potenzialità - così Salvatore Florimbi della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia - Siamo convinti che il mototurismo sia un segmento trainante per la nostra regione”.



“Scoprire i luoghi d'Abruzzo in sella a una moto è un’esperienza meravigliosa. Eventi come questo sono utili per la promozione dell’intera regione” nelle parole dell’assessore comunale Zaira Zamparelli.



“Siamo felici di accogliere la seconda edizione dei RiderDays, sulla scia di eventi tematici già ospitati negli anni precedenti al Porto turistico” ha commentato Gianni Taucci, presidente del consiglio di amministrazione del Marina di Pescara. "Una grande festa della moto e dei motociclisti. Forti delle quattromila presenze dello scorso anno, quest’anno siamo pronti ad accogliere ancora più appassionati” ha concluso Giancarlo Alfani, Oiko.

Diversi i moto tour in programma, quindi, a toccare gli scorci più belli delle quattro province abruzzesi. Gli itinerari sono attività a numero chiuso, organizzati in collaborazione con i motoclub abruzzesi e la FMI Abruzzo. Le proposte: Alla ricerca di Maja, Dai Trabocchi alla collina, Curve e Castelli, Sua maestà Campo Imperatore, L’Abruzzo minerario, Motomangiando, Tour del Parco nazionale della Majella, Abruzzo segreto tra borghi e leggende, Tour dei Calanchi, L’Abruzzo borbonico.