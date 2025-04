L’Azienda Speciale apre il bando per l’ammissione ai nidi d'infanzia comunali

Il Comune di Montesilvano ha annunciato l'apertura del bando per l'ammissione ai nidi d'infanzia comunali "Lo Scoiattolo" di via Chiarini e "F. Delli Castelli" di via Foscolo. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro il 31 maggio. Il bando, aperto ieri 16 aprile, è rivolto ai genitori di bambini e bambine residenti nel territorio comunale, di età compresa tra i tre e i trentasei mesi. I nidi d'infanzia comunali offrono un servizio socio-educativo volto a favorire la crescita e lo sviluppo dei bambini, supportando al contempo le famiglie nel loro ruolo educativo e di cura.

Una novità importante di quest'anno è l'attivazione, da parte dell’Azienda Speciale, di una piattaforma elettronica per la presentazione delle domande, al fine di semplificare la procedura per le famiglie. L’Assessore alla Pubblica Istruzione Paolo Cilli, ha dichiarato: “Già a partire dal 2022, l’amministrazione comunale ha reso i nidi gratuiti, allineando la retta al rimborso del bonus INPS. I nostri nidi partecipano attivamente al sistema integrato zero sei, come previsto dal d.lgs n. 65/2017. Desidero inoltre sottolineare che Montesilvano è stato il primo comune in Abruzzo a istituire il coordinamento pedagogico territoriale nel gennaio 2023, un servizio affidato alla dottoressa Simona Foschini. Inoltre, stiamo terminando i lavori per mettere a disposizione del territorio altri nidi comunali e speriamo di riuscire ad aumentare il numero dei posti destinati ai nido, già a partire dal prossimo anno scolastico e provvederemo dunque a fare un avviso suppletivo”.

Il Comune e l'Azienda Speciale esprimono un ringraziamento al gruppo di lavoro composto dai coordinatori dei nidi pubblici e privati, dai dirigenti scolastici e dagli insegnanti referenti degli Istituti comprensivi per la loro sinergia e professionalità nel promuovere una reale continuità pedagogica tra i diversi segmenti educativi, coinvolgendo attivamente anche le famiglie. Questo processo è supervisionato da Reggio Children srl, eccellenza pedagogica-didattica a livello internazionale.

La Presidente dell’Azienda Speciale, Sandra Santavenere, ha aggiunto: “L’Azienda Speciale e l’amministrazione comunale, con il supporto scientifico di Reggio Children, con cui abbiamo siglato una convenzione per la formazione dei coordinatori pedagogici, si impegnano a creare una rete sistemica di tutte le realtà educative e scolastiche del territorio che si occupano della fascia zero sei. L'obiettivo è monitorare le condizioni di vita e i diritti all’educazione e di cittadinanza di tutti i bambini, favorendo la piena espressione delle loro potenzialità. Il lavoro è ampio, ma le basi sono state gettate: istituzioni, scuola e famiglia collaboreranno per costruire una vera comunità educante in cui i bambini sono al centro come soggetti di diritti”. Le modalità d’invio della domanda (telematica) sono rinvenibili sul sito istituzionale del comune di Montesilvano.