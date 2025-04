Pignoli consegna uova di Pasqua ai piccoli degenti di Pediatria, Chirurgia ed Ematologia Pediatrica

Ieri l'assessore all'ascolto del disagio sociale del Comune di Pescara Massimiliano Pignoli ha visitato i reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica ed Ematologia Pediatrica dell'ospedale civile per consegnare ai piccoli degenti le uova di Pasqua messe a disposizione da un donatore che preferisce mantenere l'anonimato. Con l'assessore era presente fra gli altri Rossano Di Luzio, direttore sanitario della Asl di Pescara.

"È stata una giornata che non dimenticheremo mai perché a pochi giorni dalla Pasqua siamo venuti in questi reparti per provare a regalare un sorriso ai piccoli degenti. Nei giorni di festa ancor di più che in tutti gli altri giorni chi è in ospedale sente la mancanza del calore della famiglia e degli affetti più cari ed è per questo che abbiamo voluto con questo piccolo gesto regalare qualche ora di spensieratezza a questi bambini. Voglio ringraziare - ha detto l'assessore Pignoli - a nome di tutta l'amministrazione e del sindaco Carlo Masci che ha voluto fortemente questo incontro e questo momento all'ospedale di Pescara, i medici e il personale infermieristico e paramedico che ci hanno permesso di entrare in punta di piedi nei reparti per la consegna di queste uova di Pasqua. A loro va il nostro infinito grazie per il grande lavoro che portano avanti con competenza e professionalità al servizio della collettività e in questo caso dei più piccoli che hanno bisogno ancora di più di cure ma soprattutto di calore umano".