25 aprile, nella cerimonia in piazza Garibaldi ricordato anche Papa Francesco

"Oggi, in piazza Garibaldi, abbiamo vissuto una cerimonia molto sentita, emozionante e partecipata, nel segno del ricordo e della gratitudine. La libertà non è mai scontata: va custodita ogni giorno con responsabilità, rispetto e condivisione di valori. Proprio in questi giorni il mondo ha salutato un uomo che, per anni, è stato voce di pace e di giustizia: Papa Francesco. Lo abbiamo ricordato con queste sue parole: “La guerra è sempre una sconfitta dell’umanità. È un fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle forze del male”. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a rendere speciale questo momento. Viva il 25 aprile. Viva la libertà. Viva l’Italia".

Così il sindaco Carlo Masci, che questa mattina in piazza Garibaldi ha celebrato il 25 aprile - Festa della Liberazione insieme al presidente del consiglio comunale Gianni Santilli, all'onorevole Nazario Pagano e ad altre autorità.