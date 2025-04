Bruno Bozzetto a Cartoons On The Bay con l'anteprima del corto "Rossi Boomer"

Il Signor Rossi torna protagonista di un viaggio surreale e comico alla scoperta del futuro, spinto dalla speranza di trovare finalmente la felicità. Il palco di "Cartoons On The Bay 2025" ospiterà l'anteprima mondiale del corto "Rossi Boomer", produzione dello Studio Bozzetto con la regia di Bruno Bozzetto. Sabato 31 maggio il celebre disegnatore e regista incontrerà il pubblico nel corso di un evento a lui dedicato in occasione della 29esima edizione dell'International Festival of Animation, Transmedia and Meta Arts.

Con il cortometraggio, e con la sua ironia tagliente, Bozzetto regala allo spettatore uno specchio del nostro tempo. A 65 anni dalla sua prima apparizione sullo schermo il Signor Rossi è ancora insieme all'inseparabile Gastone: convinto che il futuro sia un paradiso senza guerre, tasse o pubblicità, Rossi è catapultato in un presente tecnologico e iperconnesso. Diretto da Roberto Genovesi, "Cartoons On The Bay" è promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara.

Photo credit: Silvia Amodio