Acerbo e Mattoscio sul palco per la festa del 25 aprile a Milano [FOTO]

Oggi il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, è salito sul palco di Piazza Duomo a Milano per la festa del 25 aprile insieme a Nicola Mattoscio, che ha portato il saluto della fondazione Brigata Maiella. Presente anche la segretaria del Pd, Elly Schlein: “Il 25 aprile è la festa che consente tutte le altre. Viva l’Italia antifascista”, ha detto.

“Oggi ricordiamo il sacrificio di chi ha dato la vita per la libertà e per quella che sarebbe poi stata la nostra Costituzione antifascista. Il nostro impegno quotidiano anche oggi in mezzo a tutte queste persone – ha aggiunto Schlein – è continuare ad attuare quella meravigliosa Costituzione e pensare a chi ancora oggi si vede negate troppe libertà dal punto di vista dei salari, della dignità, della sicurezza sul lavoro, della cura delle persone. La Costituzione è ancora il nostro faro e va attuata fino in fondo”.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo a chi gli chiedeva un pensiero per il pontefice, ha invece dichiarato: "Quando abbiamo incontrato Papa Francesco come Cgil eravamo più di 5.000 persone, ricordo che ci ha invitato a dare voce a chi non ce l'ha: addirittura ci ha detto di fare rumore e di combattere sempre le disuguaglianze". Ricordiamo che anche Acerbo, nei giorni scorsi, ha speso parole positive per Bergoglio.

"In più - ha continuato Landini - l'ultima cosa che ha detto, cioè che per affermare la pace non serve aumentare la spesa per le armi, ma bisogna battersi per il disarmo e per fermare tutte le guerre a partire da quella in Ucraina e dai bombardamenti su Gaza. Credo che il modo migliore per ricordarlo sia battersi e affermare la pace", ha concluso il segretario generale della Cgil.