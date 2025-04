Masci sull'attivazione della linea La Verde: “Una grande conquista”

“Oggi è stato scritto un pezzo di futuro della nostra città”. Lo dice il sindaco di Pescara Carlo Masci, presente questa mattina sull'autobus della Tua che ha inaugurato la nuova linea di trasporto pubblico “La Verde”. Con il passaggio dei bus elettrici su via Castellammare Adriatico, per collegare Pescara a Montesilvano, "realizziamo una grande conquista per le nostre città, e anche per i territori limitrofi", dice il primo cittadino.

"Una conquista che è stata immaginata e voluta ben 28 anni fa: ricordo ancora il giorno in cui accompagnai Carlo Pace, Nino Sospiri e Glauco Torlontano all’inaugurazione della cosiddetta strada parco, in cui credevano fortemente, pur essendo su posizioni politiche diverse. Fu quello il primo step per arrivare all'attivazione di un mezzo pubblico a zero impatto ambientale su un percorso dedicato e oggi possiamo dire con grande emozione che ce l’abbiamo fatta, dopo tante traversie e tante polemiche ma anche tanto impegno. Pescara fa un salto di qualità e mi auguro che i cittadini lo comprendano e lascino l’auto a casa per spostarsi con questi mezzi che consentono di abbattere l’inquinamento dell’aria e di decongestionare il traffico, liberando viale Bovio e viale della Riviera, evitando peraltro la ricerca del parcheggio”.

Positive le impressioni registrate stamani dal primo cittadino. “Sono saliti tanti giovani, soddisfatti di questa novità, perché la nuova linea fa risparmiare venti minuti, come ci hanno fatto notare loro stessi durante le prime corse”, prosegue Masci, che parla di “un bel traguardo raggiunto per il nostro territorio”.