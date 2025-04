Alexian Santino Spinelli al Salone del Libro di Torino

Santino Spinelli, in arte Alexian, è musicista, compositore, scrittore, poeta e docente universitario. Primo rom italiano nominato Commendatore della Repubblica per meriti artistici e culturali. Spinelli con l'Alexian Group tiene numerosi concerti in Italia e all'estero.

Con il figlio Gennaro è il primo rom ad aver suonato al Teatro alla Scala di Milano e al Teatro San Carlo di Napoli con i solisti della Scala, del San Carlo e dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro.

Ha suonato in mondovisione per Papa Benedetto XVI e più volte per Papa Francesco.

Fondatore e presidente dell’associazione culturale Thèm Romanò è ambasciatore della cultura romanì nel mondo. La sua poesia Auschwitz è sul Roma Memorial di Berlino inaugurato con la cancelliera Angela Merkel.

È attualmente docente di Lingua e Cultura Romanì all'Università La Sapienza di Roma.

È uscito da poco il suo ultimo libro I Rom e La Musica, dal Folklore all'Etnosinfonismo edito e distribuito da Compagnia Nuove Indye (CNI) e il CD allegato Romano Etnosinfonikano Drom, Viaggio Etnosinfonico nella Musica Romanì realizzato dall'Alexian Group e l'Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro edito e distribuito dalla CNI.

Entrambe le opere saranno presentate al Salone del Libro di Torino il 16 maggio alle ore 15, seguirà un concerto serale.