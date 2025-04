Sindacato delle Forze Navali e Costiere, operativa la nuova Segreteria Nord/Est

È ufficialmente operativa la nuova Segreteria Nord/Est del Sindacato Italiano Militare - SIM Marina, che abbraccia sei regioni strategiche: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. L'elezione dei nuovi dirigenti sindacali rappresenta una svolta per l'organizzazione, consolidando la presenza in centri nevralgici come Ancona e Venezia, nonché lungo l'intera costa adriatica.

Massimiliano Maraglino, eletto segretario generale regionale, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova fase, promettendo assemblee sindacali e azioni concrete a supporto del personale. "L'obiettivo principale è incrementare l'azione e la presenza del sindacato nell'area di riferimento, rappresentando al meglio i colleghi e garantendo supporto concreto," ha dichiarato Maraglino, sottolineando il ruolo chiave dei dirigenti nella diffusione delle attività del sindacato, nella raccolta delle istanze del personale e nell'incremento delle iscrizioni.

La nuova Segreteria si pone come fulcro per l'espansione delle politiche sindacali del SIM Marina a livello nazionale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti del personale della Marina Militare e della Guardia Costiera nelle sei regioni coinvolte. Maraglino ringrazia gli iscritti al SIM Marina per la partecipazione democratica ed estende il suo augurio di buon lavoro ai nuovi Segretari Regionali, e soprattutto al suo Vice Segretario Generale Regionale Aggiunto Marco Peruzzo di sede a Venezia.

Con questa nuova struttura regionale, il SIM Marina consolida la propria presenza sul territorio ed incrementa la sua capacità di fare "sindacato" a supporto del personale della Marina Militare e della Guardia Costiera. L'attività ufficiale della nuova Segreteria inizierà ben presto con assemblee e incontri politici nelle due sedi principali dell'area: Ancona e Venezia. Tra i primi impegni a livello nazionale della nuova Segreteria Regionale spicca invece la partecipazione al 2° Congresso Nazionale che si terrà a Taranto il 7 maggio.