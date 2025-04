Allo Scumm un incontro pubblico sulla riforma della cittadinanza

Si terrà oggi pomeriggio, alle ore 18.30, presso lo Scumm in via delle Caserme, l'incontro pubblico promosso da ARCI Pescara nell'ambito della campagna nazionale per il Referendum sulla Cittadinanza, in programma l'8 e 9 giugno. Al centro dell'appuntamento il diritto alla cittadinanza per chi nasce, cresce e vive in Italia, con un focus sulla necessità di riformare una normativa che oggi esclude ingiustamente migliaia di persone, soprattutto giovani.

Interverranno: Michele Fina, senatore della Repubblica e tesoriere nazionale del Partito Democratico, Walter Massa, presidente nazionale ARCI, Rahel Seium, esponente di Sinistra Italiana. L'incontro verrà introdotto da Valerio Antonio Tiberio, presidente ARCI Abruzzo e Molise, con i saluti di Monaim Mouatamid, referente del Comitato Abruzzese per il Sì al Referendum sulla Cittadinanza.

A moderare sarà Benedetta La Penna, attivista di ARCI Pescara. L'iniziativa, informa una nota, si inserisce nella “più ampia mobilitazione per affermare il principio che l'Italia deve riconoscere pienamente come cittadini e cittadine coloro che, pur essendo nati o cresciuti nel nostro Paese, sono ancora oggi privati dei loro diritti fondamentali. Il referendum di giugno rappresenta dunque una tappa decisiva per costruire un'Italia più giusta e inclusiva”.