Ciclismo: a Manoppello il Trofeo 1Â° Maggio

Sport e lavoro. Torna il Primo Maggio di Manoppello con un evento che da oltre settant'anni coniuga le celebrazioni per il giorno dei lavoratori con i valori della lealtà, del rispetto, della disciplina e del lavoro di squadra. Torna giovedì 1 maggio l'edizione 2025 del Trofeo 1° Maggio, la tradizionale gara ciclistica che da 76 anni anima la nostra cittadina (le uniche gare non disputate sono state quelle del 2020 e 2021 a causa della pandemia) e che quest'anno sarà anche tappa d'avvio del Giro d'Abruzzo Juniores con arrivo in via Salvo D'Acquisto. Con circa 170 iscritti, la competizione prenderà il via alle 9:30 con un primo giro di 24,5 km fino a Manoppello Scalo e ritorno, seguito da quattro giri di un circuito ad anello di 17,5 km (che oltre al territorio comunale di Manoppello, transiterà anche sulle strade di Lettomanoppello e Turrivalignani) ed arrivo in centro storico.

Era il 1947 quando, per la prima volta, un gruppo di minatori della miniera di bitume di Foce Valle Romana, guidati dal sindacalista Domenico Fratini, promosse a Manoppello la prima gara ciclistica "Trofeo 1° Maggio", una competizione sportiva segno di rinascita dopo la Seconda guerra mondiale. Un messaggio di dignità e riscatto che arrivava dai peciaroli – così venivano chiamati i minatori - indissolubilmente legato alla Festa dei Lavoratori che a Manoppello assunse un significato sempre più profondo, soprattutto dopo la tragedia di Marcinelle, in Belgio, dell'8 agosto 1956, nella quale morirono 23 minatori manoppellesi. Da allora, quando le maggiori squadre abruzzesi si dettero appuntamento a Manoppello per disputarsi un trofeo molto ambito del ciclismo dilettantistico, la competizione ne ha fatta di strada, portando con sé i valori profondi che l'avevano ispirata.

Ed è ricco il programma della giornata, visto che il Trofeo 1° Maggio competizione, promosso dall'infaticabile lavoro del Comitato Primo Maggio, presieduto da Camillo Pepe, prevede anche importanti momenti di riflessione e condivisione. Si parte al mattino con il giro per le vie del borgo della Banda Città di Manoppello (ore 8.30), seguito dalla presentazione, in piazza Garibaldi, delle squadre partecipanti al 76° Trofeo 1° Maggio Città di Manoppello (ore 9.00), con successiva partenza della competizione ciclistica (ore 9.30).

Si procederà, subito dopo, in piazza Marcinelle (ore 9.45) alla deposizione della corona d'alloro in onore dei Caduti sul Lavoro con gli interventi del sindaco Giorgio De Luca, delle istituzioni locali e delle rappresentanze sindacali. In piazza Garibaldi (ore 11.00) sarà il Matinée musicale della Banda Città di Manoppello ad allietare la giornata di festa, prima dell'arrivo dei ciclisti e della premiazione degli atleti in gara, prevista alle ore 13.00.

Ugualmente ricco ed interessante il programma pomeridiano con il raduno, in piazza San Francesco (ore 16.00), di ragazzi e bambini dell'Oratorio San Nicola e delle varie associazioni sportive locali che sfileranno lungo Corso Santarelli. Spazio poi alla testimonianza, al racconto e alla riflessione sui valori dello sport, con l'intervista alla manoppellese Alessia lezzi, campionessa mondiale di tiro a volo.

Spazio ai più piccoli, alle ore 17.00, con un laboratorio creativo per ragazzi e bambini in corso Santarelli, seguito da premiazione laboratorio e golosa merenda. Chiusura in musica, alle 19.00, in piazza Marcinelle con il concerto della Band "Overclock". La giornata è promossa dal Comitato Primo Maggio che da anni coordina e organizza con passione la gara ciclistica, con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Manoppello, dell'Oratorio San Nicola, della Protezione Civile-Gruppo di Manoppello con i gruppi di protezione civile e le amministrazioni di Lettomanoppello e Turrivalignani e dell'Asd Vomano Bike.