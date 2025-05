Pianella approva il Rendiconto 2024: bilancio in salute e disavanzo in netto miglioramento

Il consiglio comunale di Pianella nell’ultima seduta del 24 aprile ha approvato il Rendiconto della gestione finanziaria per l’anno 2024, certificando un bilancio “in salute” e un netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente. Si tratta del primo rendiconto interamente frutto dell’attività dell’attuale amministrazione, in carica dal mese di maggio 2023.

Il documento evidenzia un risultato di amministrazione pari a 9.025.433,51 euro, con un disavanzo contenuto e in netto miglioramento rispetto al bilancio di previsione, a dimostrazione della solidità del percorso avviato. Ancora più significativo il confronto con il disavanzo del 2023 considerato che il miglioramento si attesta ad oltre 600 mila euro.

Ulteriore segnale positivo è rappresentato dal mantenimento di una cassa ampiamente positiva, che ha permesso al Comune di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, e da una tempestività media dei pagamenti pari a -4 giorni: un dato che consente non solo di rafforzare la fiducia dei fornitori, ma anche di sbloccare risorse precedentemente vincolate, evitando l’accantonamento di somme a fondi di garanzia che in passato hanno appesantito il bilancio.

Grande attenzione è stata riservata alla pulizia dei residui attivi, operazione che ha contribuito a restituire una rappresentazione più veritiera e trasparente della situazione finanziaria dell’ente, difatti sono stati cancellati residui per l’importo di circa 1,5 milioni di euro. Inoltre per far fronte alle spese derivanti dalle cause ereditate sono stati appostati fondi complessivi per circa 1,2 milioni di euro. A questo proposito, l’amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla dott.ssa Lorena Giansante, responsabile dell’area finanziaria, e al suo staff per il lavoro puntuale, rigoroso e altamente professionale svolto in questi mesi.

«L’approvazione del Rendiconto 2024 – commenta il consigliere comunale con delega al bilancio, Massimo Di Tonto – rappresenta un risultato di cui andiamo orgogliosi. Il nostro primo bilancio completamente autonomo mostra segnali concreti di ripresa e solidità. Il disavanzo è stato gestito con rigore e senso di responsabilità, senza mai rinunciare agli investimenti sui servizi ai cittadini. Proprio la solidità del bilancio consentirà nei prossimi mesi di partecipare senza affanno ai bandi di gara che prevedono la compartecipazione del comune e senza dover rinunciare ai fondi statali e regionali a causa delle insufficienze finanziarie dell’Ente».

Soddisfatto anche il primo cittadino, Taddeo Manella, che dichiara: «Questo rendiconto è la fotografia di un’amministrazione che lavora con serietà, trasparenza e visione. Non era scontato migliorare la situazione finanziaria. Oggi Pianella può guardare avanti con maggiore fiducia. Continueremo su questa strada, tra la gente, con l’ascolto e la concretezza che ci contraddistinguono».