Il Pescara Pallanuoto non fa sconti: Vis Nova battuta 14-10

Continua la marcia del Pescara Nuoto e Pallanuoto, che nella penultima giornata della regular season del campionato di Serie B batte 14-10 la RN Roma Vis Nova e raggiunge quota 43 punti al comando del girone 3. Partita sempre controllata nel punteggio dai biancazzurri, tuttavia non priva di alcune sbavature che non sono piaciute a mister Franco Di Fulvio.

Del resto, con la prima posizione acquisita già da venti giorni non è facile mantenere alta l’attenzione, ma è normale che, in vista dei play-off, il tecnico dei biancazzurri non vuole cali di concentrazione e cerca di stimolare continuamente i suoi ragazzi. Sabato prossimo si chiude il campionato con il derby contro il Club Aquatico poi, dal 18 maggio, via alla fase decisiva del torneo.

Per il Pescara reti di Foglio (4), Di Pasquale (2), Calcaterra (2), De Ioris, Micheletti, Di Fonzo, Farina, Cunko e Rocila. Per la Vis Nova gol di Calzati (3), Marconi (3), Ballone (2), Mocavini e Bontempi.

PARZIALI: 2-0, 5-4, 4-4, 3-2

"Oggi non abbiamo fatto benissimo, c’è stato qualche errore di troppo, ma comunque siamo riusciti a portare a casa il risultato", dice al termine Lorenzo Farina, per la prima volta in gol davanti al pubblico amico. "Va detto dall’altro lato che queste ultime partite ci servono più che altro da preparazione per il play-off e un calo di tensione ci può stare".

Poi ancora: "Settimana prossima abbiamo il derby, che è sempre una partita molto sentita. Forse il modo migliore per proiettarci verso il post-season. Con loro abbiamo perso l’unica partita del campionato e abbiamo voglia di riscattarci". Infine sulla sua rete: "Segnare qui è stata un’emozione unica, indescrivibile".​