Toppetti: "Nessuna riduzione di posti negli asili nido comunali, ce ne sono 29 in più rispetto all'anno 2024/2025"

“I posti a disposizione negli asili nido comunali per l’anno 2025/2026 sono più dell’anno precedente, 2024/2025, ventinove in più per l’esattezza. Non c’è stato alcun taglio, anzi la disponibilità è cresciuta, considerata la variabile delle reiscrizioni dei bambini che stanno già frequentando i nostri nidi, e sono stati anche aumentati alcuni posti (otto, per la precisione) nel nido La Mimosa. E’ doveroso specificarlo, smentendo l’informazione sbagliata, e anche fuorviante, che è stata diffusa dal Pd nei giorni scorsi dopo la pubblicazione dell’avviso che dà il via alle iscrizioni”. La precisazione arriva dall’assessore alla Pubblica istruzione Valeria Toppetti (foto), che replica alle polemiche del Partito Democratico. “Non so quali siano i calcoli del Pd sul numero dei posti disponibili e come faccia la minoranza a parlare di una riduzione. I numeri sono questi", specifica l'assessore Toppetti entrando nel dettaglio.

"Nell’anno 2024/2025 i posti totali erano 272, i bimbi riammessi dall’anno precedente a quello attualmente in corso sono stati 128 e pertanto i posti disponibili erano risultati 144. Per l’anno 2025/2026 i posti totali sono 280 (ossia 8 in più dell'anno precedente, quelli del nido La Mimosa) e i bimbi riammessi dall’anno 2024/2025 sono 107: pertanto, i posti disponibili sono 173, ossia 29 in più. Come dicono i numeri non c'è stata alcuna flessione, nessun passo indietro e nessuna défaillance della giunta, ma solo una attività di governo che promuove la cura dell’infanzia e supporta le famiglie. I numeri stessi, concludo, fanno emergere chiaramente che le censure del Pd riguardo ai bimbi che rimarrebbero fuori dai nostri nidi sono erronee, inadeguate e pretestuose. E desidero rammentare all’opposizione la previsione di nuovi posti nei nidi in costruzione nella nostra città, fortemente voluti dal centrodestra", conclude l'assessore Toppetti.