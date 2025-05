Sabato 10 maggio la "Camminata Metabolica" nella Pineta Dannunziana

"Sabato 10 maggio, a partire dalle ore 15, la Pineta Dannunziana di Pescara sarà il cuore pulsante di un’importante iniziativa solidale: la “Camminata Metabolica”, organizzata da US Acli Abruzzo e Avis Pescara, con il patrocinio del Comune di Pescara". L'annuncio è del consigliere comunale Adamo Scurti, che annuncia i dettagli con i protagonisti, a partire dal giovane Davide D’Acierno, il 26enne di Francavilla al Mare affetto da atassia di Friedreich, una rara malattia neurologica. Davide ha intrapreso un percorso di speranza verso gli Stati Uniti, dove potrà accedere a cure sperimentali ino un centro medico di Miami, e poi proseguire il trattamento all’ospedale di Baltimora: da qui il nome del progetto “Baltimora”, che la camminata metabolica andrà a sostenere attraverso una raccolta fondi.

“Si tratta di un evento che unisce sport e solidarietà”, dichiara Scurti, consigliere comunale promotore dell’iniziativa. “La camminata metabolica è un appuntamento di grande importanza sociale, perché consentirà ai partecipanti di fare attività motoria e nel contempo di essere sensibilizzati su un tema così rilevante come la possibilità di aiutare un giovane ad accedere a cure costose finalizzate a permettergli di vivere meglio. Ringrazio tutte le persone che si sono unite a noi rendendo possibile questo appuntamento”.

“Il progetto Baltimora - commenta D’Acierno - nasce dalla mia volontà di trovare delle terapie, anche molto costose, che possano aiutarmi a mantenere o migliorare il mio stato di salute. So che la mia malattia, ad oggi, non è curabile del tutto però provo sempre a scoprire qualcosa che possa sostenermi. A Baltimora, per esempio, sono seguito da un ospedale mentre a Miami ho trovato una clinica che utilizza un trattamento specifico per la mia malattia, trattamento molto pesante e molto costoso. Posso stare meglio, perché trovo molti benefici al termine dei trattamenti a cui mi sottopongo a Miami. Spero che verranno in molti alla camminata metabolica perché così potranno sostenermi”.

La camminata, guidata dalla trainer Barbara Antelmi in collaborazione con i trainer di Camminata Metabolica Abruzzo, vedrà la partecipazione straordinaria di alcuni volti noti del web abruzzese, e cioè “Sono un fregno abruzzese”, “Nato e Cresciuto in Abruzzo”, “L’abruzzese fuori sede” e “Fegnissimo”. Tutti uniti, è stato detto oggi in conferenza stampa, per fare squadra e dare forza a un progetto che mette al centro la salute, la ricerca e la solidarietà.