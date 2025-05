Nuova sede per l'Ufficio Scolastico Provinciale: De Martinis, "MigliorerÃ  l'interazione con Provincia e Prefettura"

Inaugurata a Pescara la nuova sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale, accolta nei locali del Palazzo del Governo in via del Concilio, accanto alla Biblioteca provinciale. Soddisfatto il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis:

"La prima decisione presa da presidente è stata quella di trasferire l'Ufficio Provinciale Scolastico da via Passolanciano al palazzo di Governo. Questo per favorire l'interazione quotidiana tra Provincia, Prefettura e, appunto, Ufficio Scolastico Provinciale e per agevolare il tessuto scolastico, i dirigenti, i docenti che con questa nuova sede hanno un punto di riferimento dal punto di vista logistico. Ci è voluto qualche tempo in più per avere questi locali e fare dei lavori, tenendo conto che prima ospitavano l'Its Moda. Oggi siamo felicissimi di aver potuto concretizzare un progetto vincente che ci permette di interagire con un ufficio così importante".