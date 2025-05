Pd denuncia ritardi per la ristrutturazione di Palazzo De Sterlich

Palazzo De Sterlich a Penne è inagibile dal 2017 ed è ancora in attesa di ristrutturazione malgrado la disponibilità dei fondi. Lo denuncia il consigliere Pd della Regione Abruzzo Antonio Blasioli che ha tenuto oggi una conferenza stampa insieme a colleghi di partito. "Ci rivolgiamo al sindaco di Penne Petrucci e al presidente della Provincia di Pescara De Martinis per conoscere tempi certi di questi lavori. Sono otto gli anni scolastici consecutivi che la comunità studentesca del 'Marconi' di Penne è costretta a frequentare lontano dalla sede storica per cui chiediamo ci siano tempi certi, anche perché i ritardi accumulati per i lavori aggravano le condizioni dello stabile, senza contare che lo stanziamento iniziale rischia di non essere più sufficiente".

"Quanto tempo ancora occorrerà per il bando di gara? - chiedono - Sono state già fornite le integrazioni richieste dall'Ufficio Scolastico regionale? È stata trasmessa la delibera di approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante necessaria per l'inizio lavori? Intanto, lo stato di abbandono in cui versa Palazzo De Sterlich è sempre più evidente. La muffa e il muschio che invadono le pareti dell'edificio non sono un bel biglietto da visita. A ciò si aggiunga che Penne vive la drammatica piaga dello spopolamento. Negli ultimi vent'anni sono stati persi oltre mille residenti su 11.325 cittadini".

"Sono passati otto anni e non è stato neanche presentato un progetto di ristrutturazione di uno dei palazzi storici di Penne con l'architettura più bella del Pescarese - ha osservato la segretaria del Pd di Penne, Margherita D'Agostino - Una scuola che vede la presenza di ragazzi non solo di Penne, ma di tutta l'area vestina. Oggi denunciamo un fatto grave e ci rivolgiamo alla Destra che governa al Comune e in Provincia. Una Destra poco sensibile al mondo della scuola che rappresenta il futuro del nostro Paese".