Referendum: sabato 10 maggio il tour informativo nella provincia di Pescara

In vista della consultazione referendaria dell’8 e 9 giugno, il Comitato Referendum Cittadinanza Abruzzo, con il sostegno di un’ampia rete di realtà associative e politiche, promuove un tour regionale che interesserà tutte le province abruzzesi.



L’iniziativa rientra in un programma di incontri pubblici finalizzati a fornire informazioni dettagliate sui contenuti e sulle finalità dei 5 referendum dando particolare visibilità al quesito sulla cittadinanza che mira a garantire il riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli e alle figlie di persone straniere nati o cresciuti in Italia.



Il tour, che si svolgerà dall’8 all’11 maggio, prevede una serie di appuntamenti nei principali comuni della regione, con banchetti informativi, interventi pubblici, testimonianze di persone direttamente coinvolte e momenti di dialogo con cittadini, amministratori locali, rappresentanti istituzionali e candidati alle prossime elezioni amministrative.



L’iniziativa è promossa da Arci, Cgil e dalle numerose organizzazioni della società civile, del mondo sindacale e da partiti e movimenti politici del Comitato Promotore abruzzese.



Sabato 10 maggio – Provincia di Pescara

• Ore 11:00-12:30 – Penne, Porta San Francesco

• Ore 14:00-16:00 – Spoltore, Piazza Quirino Di Marzio, con Chiara Trulli, Sindaca di Spoltore

• Ore 18:00 – Pescara, Piazza Muzi

• Ore 19:00 – Informazione sui 5 sì durante l’evento pubblico presso il Circolo Arci Cosimetti

con la partecipazione di e Saverio Tommasi, giornalista e scrittore - Fanpage.it, e di Brando Benifei, europarlamentare del Partito Democratico,



Durante ciascuna tappa sarà possibile ricevere materiale informativo, confrontarsi con i promotori e approfondire i temi del referendum, che intende aggiornare la legislazione in materia di cittadinanza, riconoscendo pienamente l’identità e i diritti di chi è nato o cresciuto nel nostro Paese. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare.