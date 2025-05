Vela per tutti, la FIV IX Zona presente a Sottocosta nel Marina di Pescara

Una presenza all’insegna dell’Inclusione quella della IX Zona FIV (Federazione Italiana Vela) Abruzzo e Molise alla XI edizione di Sottocosta, il salone nautico del medio Adriatico, ideato e curato da Camera di commercio Chieti Pescara, Porto turistico Marina di Pescara e Assonautica Chieti Pescara. Il 9-10-11 maggio la IX Zona FIV sarà presente al Marina, come nelle passate edizioni, con un proprio stand e propone un simulatore Optimist per offrire ai più piccoli la possibilità di provare a salire in barca “a secco”, ma soprattutto quest’anno si è fatta promotrice dell’iniziativa “La Vela per Tutti” per avvicinare alla vela, anche agonistica, persone con disabilità.

Nei giorni di venerdi 9 e sabato 10, in due turnazioni mattutine, la IX Zona mette a disposizione per uscite in mare due imbarcazioni minialtura METEOR coordinate da Silvano Torrieri, presidente dell’Asd diNautica, che si sta occupando attivamente di Parasailing. I ragazzi che aderiscono all’iniziativa potranno uscire in barca in sicurezza, alla presenza di allievi istruttori e del coordinatore dell’iniziativa.

L’argomento dell’Inclusione in vela sarà trattato ampiamente nell’incontro di sabato 10, a partire dalle 12,30, nel Palabecci, con la presenza di Alessandra Sensini (plurimedagliata olimpica e responsabile FIV per l’attività giovanile), Domenico Guidotti (presidente della FIV IX Zona Abruzzo e Molise), Fabio Barbieri (Tecnico FIV per l’attività Parasailing) e Simona Di Cintio (educatrice professionale Don Orione Pescara).