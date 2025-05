Montopolino: “Mai parlato di esercito in città”

“In merito alla seduta di ieri della Commissione Sicurezza e Mobilità, che presiedo, tengo a precisare che ho solo raccolto la richiesta che mi è stata avanzata dal consigliere Pettinari di ascoltare nuovamente i parlamentari sulla questione dell’esercito in città, senza però mai dire che si farà a stretto giro e, quindi, la tempistica. Inoltre, io non ho mai parlato di esercito”. Così Maria Luigia Montopolino, presidente della Commissione permanente Sicurezza e Mobilità del Comune di Pescara e Capogruppo della Lega.

“Durante la seduta, che è stata anche la mia prima da Presidente di questa commissione - spiega Montopolino - Pettinari insieme ai consiglieri Antonelli e Scurti mi ha chiesto di verificare lo stato della mozione, presentata 9 mesi fa dal centrodestra, con eventuale audizione dei parlamentari abruzzesi. E ciò per capire se d’allora qualcosa è stato fatto, se insomma si sono avute risposte. Di esercito però io, ripeto, non ho parlato. Non l’ho fatto perché quella che è la sua funzione è già stata spiegata e illustrata ampiamente e inoltre perché è il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che decide cosa è necessario per Pescara. Mi preme ricordare ancora una volta, anche se non dovrebbe essere necessario farlo, che gli amministratori hanno dei compiti e le forze dell’ordine ne hanno altri. In tema di sicurezza, sarò e saremo sempre collaborativi con prefettura e questura, che ringrazio per quello che fanno, ma non possiamo sostituirci a loro”, conclude.