Tornano le Giornate della Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia: 11 giorni di visite oculistiche per persone fragili

Dieci giorni di visite oculistiche gratuite per le persone fragili dal 12 al 23 maggio, all'Aurum, in Largo Gardone Riviera, offerti dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. L’iniziativa di solidarietà ha avuto il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione – Giubileo 2025, della Camera dei Deputati, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Comune di Pescara.

La Fondazione si occuperà di effettuare visite oculistiche per persone vulnerabili a titolo gratuito, donando occhiali da vista a chi ne avesse bisogno. L’iniziativa è rivolta alle persone fragili individuate dalle associazioni coinvolte nel progetto e, data la sua forte impronta sociale, è stata inaugurata alla presenza di Maria Rita Carota, Vicesindaco del Comune di Pescara, Matteo Perazzetti, Sindaco di Città Sant’Angelo, Diego Ferrara Sindaco di Chieti e del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti-Pescara, Liborio Stuppia.

Una clinica oculistica completa, allestita grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor per l’occasione, nella quale - con il supporto prezioso della Caritas Diocesana di Pescara-Penne - oltre 600 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti coordinato dal Professore Leonardo Mastropasqua, direttore del Centro Nazionale di Alta Tecnologia di Chieti – Pescara (CNAT). Subito dopo la visita medica, gli ottici dei negozi del gruppo EssilorLuxottica individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione. I volontari EssilorLuxottica dello stabilimento di Città Sant’Angelo, agevoleranno il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali e ognuno di loro parteciperà all’attività con la donazione di un giorno di ferie.

"Prevenzione e cura. Negli anni abbiamo imparato che questo binomio è inscindibile, per la nostra vita, per la nostra salute. Cerchiamo di insegnarlo ai ragazzi, ai bambini, oltre che agli adulti, perché prenderci cura di noi stessi è fondamentale e non bisogna mai trascurarsi. Purtroppo c'è chi non ha la possibilità di curarsi, e proprio pensando ai meno fortunati interviene la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia che si preoccupa e occupa di chi non può accedere alle visite oculistiche e non può acquistare gli occhiali. Le Giornate della vista tornano anche quest'anno a Pescara e noi desideriamo ringraziare chi le ha pensate e chi le realizza, donando non solo una speranza ma una bellissima certezza a tanti pescaresi che hanno problemi visivi. Una iniziativa lodevole che si pone anche come esempio, un bello stimolo a chi può aiutare gli altri, seguendo un principio che abbiamo sempre fatto nostro ed è quello di non lasciare indietro nessuno", dichiara il vice sindaco di Pescara, Maria Rita Carota.

"Una cattiva vista e le patologie oculari rappresentano non solo un rilevante problema sanitario, ma anche una questione sociale urgente – afferma Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia – Migliorare la vista delle persone più fragili significa offrire loro l’opportunità di uscire dai margini della società.

Per questo motivo, rinnoviamo con entusiasmo l’appuntamento annuale di Pescara dedicato alla salute visiva dei più vulnerabili. Si tratta di un progetto concreto che, ad oggi, ha permesso di effettuare oltre 1.300 visite oculistiche, individuato centinaia di patologie e donato quasi 1.000 paia di occhiali. Il vero motore di questo successo è il lavoro di squadra: professionisti della vista, volontari di EssilorLuxottica, associazioni del terzo settore e istituzioni locali, che ringraziamo sinceramente per l’impegno e la collaborazione. Insieme, permettiamo a sempre più persone di vedere meglio e quindi di vivere meglio".

“Verranno effettuati screening per escludere le più importanti patologie oculari come glaucoma e maculopatie. La diagnosi precoce è fondamentale per mantenere e salvare la vista . Deve essere garantita a tutti a prescindere dal ceto sociale”, queste le parole del Prof. Leonardo Mastropasqua, Direttore del Centro Nazionale di Alta Tecnologia di Chieti-Pescara (CNAT).

"Siamo felici che si rinnovi questa importante iniziativa – afferma Corrado De Dominicis, direttore Caritas diocesana di Pescara-Penne – Con ancora nella mente il bene che si è riuscito a realizzare lo scorso anno, per noi è sempre un'occasione per rinforzare la rete sociale sul territorio in favore dei più fragili che, a causa dell'acuirsi di diverse problematiche legate alla povertà sanitaria, spesso sono costretti a rinunciare a cure e controlli. Il ringraziamento va a EssilorLuxottica e ai tanti volontari che, come sempre, si sono resi disponibili per costruire una comunità più solidale”.