Bandiera Blu, D'Incecco: “Premiata la visione sostenibile del territorio”

"L'Abruzzo si conferma protagonista con 16 Bandiere Blu. Un risultato significativo che premia l'impegno costante per la sostenibilità, la qualità ambientale e la valorizzazione del territorio". Lo afferma Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale della Lega e capogruppo del partito in consiglio regionale.

“Questo riconoscimento – prosegue – assume un valore importante per la città di Pescara, che ottiene la Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo. Fin dal 2019, con l'avvio di un percorso di sviluppo eco-sostenibile, abbiamo creduto nella possibilità di rendere la città un modello di equilibrio tra crescita turistica, tutela ambientale e qualità della vita. Oggi, grazie a una gestione attenta e orientata al benessere dei cittadini, il capoluogo adriatico può fregiarsi ancora una volta di un marchio di qualità riconosciuto a livello nazionale. Nel corso di questi anni – aggiunge – è stato messo in campo un lavoro che ha coinvolto tutti gli attori del territorio: dalle istituzioni agli operatori del settore. Interventi infrastrutturali mirati, strategie di valorizzazione delle risorse naturali e un'azione amministrativa coerente hanno permesso di centrare questo obiettivo. È il frutto di una visione chiara e condivisa”.

"Il lavoro di squadra – conclude D'Incecco – paga sempre. E, grazie all'impegno della Lega in consiglio comunale e alla guida del sindaco Carlo Masci, Pescara dimostra ancora una volta di essere una città all'altezza delle sfide ambientali e turistiche. Un grande ringraziamento va all'architetto Ester Zazzero, responsabile del progetto". Soddisfazione viene espressa anche dall'assessore Adelchi Sulpizio e dai consiglieri comunali della Lega Maria Luigia Montopolino e Andrea Salvati.