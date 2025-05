Montesilvano, De Vincentiis: "In città cantieri fermi e disagi per i cittadini"

"Montesilvano è una città bloccata sul fronte dei lavori pubblici. In via Nazionale Adriatica Nord, via Vestina e viale Europa – solo per citare alcune delle principali arterie – gli interventi di riqualificazione e restyling sono stati avviati, ma mai portati a termine con conseguenti disagi per i cittadini. In via Nazionale Adriatica, ad esempio, i lavori avrebbero dovuto concludersi in cinque o sei mesi, ma dopo un anno e mezzo tutto è ancora fermo. In viale Europa, i cantieri sono partiti a febbraio e avrebbero dovuto concludersi entro giugno, ma è già evidente che anche questa scadenza non verrà rispettata. Il paradosso è che, una volta completati, non saranno di alcuna utilità per i residenti e per i turisti. Ciò che più colpisce e amareggia è che questi interventi sono finanziati con fondi del Pnrr, risorse preziose che avrebbero potuto essere impiegate in modo più efficace e strategico".

Così il consigliere comunale di Montesilvano della Lega, Ernesto De Vincentiis.