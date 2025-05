Eventi estivi, Cremonese replica a Sola: "Dichiarazioni inopportune"

L'assessore comunale Alfredo Cremonese replica al consigliere del M5S Paolo Sola su eventi e turismo. Ecco la dichiarazione:

“La dichiarazione del consigliere Paolo Sola è inopportuna dal punto di vista sostanziale ma soprattutto per la tempistica perché proprio oggi sono stati resi noti i dati ufficiali, elaborati dal prof. Pino Mauro, che mostrano un quadro esattamente opposto a quello descritto dal consigliere del Movimento 5 stelle. Infatti i dati sul turismo sono strabilianti con il raddoppio delle presenze sul territorio e il passaggio da una notte a 4 notti di soggiorno a Pescara, ed è questa la dimostrazione di un turismo permanente. Questo grazie a una serie di interventi, prima tra tutti l'investimento su contenitori di eventi (come il We love fest, che dura due settimane, il Pescara Jazz dell'Emp, Cartoon on the bay, Festival Liberty e altro) attraverso i quali siamo riusciti ad ottenere questi risultati”.

Poi Cremonese aggiunge: "La cosa più importante è che gli eventi non solo hanno portato turismo ma sono stati un volano importante per le attività commerciali che hanno subito meno flessioni rispetto al territorio regionale e nazionale. Sulla tassa di soggiorno, Pescara era una delle città con la tassa più bassa e l'aumento permetterà di incrementare non solo gli eventi ma tutta l'offerta turistica e promozionale della città. Sarà mia premura girare il report ufficiale al consigliere Sola".