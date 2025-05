Monopattino contro auto, sfondato il lunotto posteriore [FOTO]

Attimi di paura, ieri sera, in via Silvio Pellico poco prima delle ore 21. Per cause ancora da ricostruire con esattezza un monopattino elettrico, a bordo del quale c'erano due giovani stranieri, è andato a tamponare con violenza un'Alfa Romeo Giulietta, sulla quale viaggiavano un uomo e una donna. Nello schianto i ragazzi (un 20enne e un suo amico) hanno sfondato il lunotto posteriore della macchina, rimanendo feriti in modo lieve.

Non ci sono state, invece, conseguenze fisiche per i due automobilisti. Sul posto, per i rilievi di rito, si sono recati gli agenti della polizia locale di Pescara con due mezzi di servizio. Sempre in tema di monopattini, va rilevato che domenica pomeriggio due giovani hanno perso l'equilibrio da soli mentre stavano attraversando piazza Martiri Giuliano-Dalmati e sono finiti a terra. Dopo pochi secondi, tuttavia, si sono rialzati e hanno proseguito il loro cammino.