"Stagioni in festa" al Parco dell'Infanzia con il progetto Talent Garden

Festa aperta alle famiglie nel parco dell'Infanzia di via Tavo sabato 17 maggio, a partire dalle ore 16. La manifestazione rientra tra le attività del progetto "Talent Garden" selezionato da "Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e attuato da numerose associazioni del Terzo settore nel quartiere di Madonna del Fuoco. L'iniziativa, dal titolo "Stagioni in festa", è aperta alla cittadinanza ed è rivolta, in particolare, ai minori e ai nuclei familiari.

Nell'area verde saranno allestite postazioni in cui saranno esposti prodotti ortofrutticoli e dove si potrà assistere alle fasi della produzione artigianale del formaggio, ci sarà la possibilità di degustare gratuitamente tisane, infusi, succhi di frutta e una merenda a base di "Bocconcini di benessere", si potranno ascoltare consigli di esperti sul consumo di alimenti stagionali e suggerimenti sulla preparazione di piatti legati alle tradizioni del territorio.

"La manifestazione rappresenterà anche l'occasione per illustrare tutte le attività che si svolgono abitualmente nel centro di aggregazione giovanile 'Talent Garden' - spiega Christian Ricciardi dell'associazione 'Prossimità alle istituzioni', capofila del progetto - Ci saranno esibizioni di pugilato, miniconcerti di musica rap, esposizioni di maschere, sagome artistiche e manufatti in legno e si potranno seguire improvvisazioni teatrali. Verranno allestite postazioni per fornire informazioni sui laboratori di web tv, web radio e street art e sull'attività di orientamento destinata ai minori".

L'iniziativa "Stagioni in festa" è stata ideata e promossa dall'associazione "Domenico Allegrino" Odv, che figura tra i partner del progetto. "Invito la cittadinanza a intervenire perché sarà una festa per le famiglie - spiega la fondatrice Antonella Allegrino - Ci saranno tante attività interessanti da seguire. Oltre ad avere consigli su una sana e corretta alimentazione, bambini e ragazzi avranno la possibilità di partecipare a una serie di giochi organizzati per loro al fine di farli divertire e socializzare".

Nell’ambito del progetto “Talent Garden”, destinato a ragazzi tra i 10 e i 17 anni, vengono realizzate attività gratuite sportive, ricreative, ludiche, artistiche, scientifico-tecnologiche, percorsi educativi e di orientamento al lavoro che puntano a contrastare il disagio giovanile e le devianze. Punto di riferimento del progetto è il Parco dell’Infanzia di via Tavo, uno spazio situato nel cuore del quartiere periferico di Pescara Ovest denominato Villa del Fuoco/Rancitelli, che è stato messo a disposizione dall'amministrazione comunale e trasformato in un centro giovanile di aggregazione pulsante e creativo.

La compagine di progetto ha come capofila l’associazione “Prossimità alle Istituzioni” e ne fanno parte in qualità di partner Associazione “Domenico Allegrino” Odv, Aps Didattica Teatrale, Artisti per il Matta, Associazione Ananke Onlus, Associazione Deposito Dei Segni Onlus, Associazione Focolare Maria Regina onlus, Aps Form-Art Ets, Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo, Comune di Pescara, Dipartimento di Architettura Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Fondazione Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne, Istituto Comprensivo Pescara 1, Istituto Tecnico Statale "Aterno-Manthonè", Oltre SRL e Orizzonte Società Cooperativa Sociale.