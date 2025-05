Divieto di balneazione nel tratto di mare antistante via Leopardi

Alla luce delle analisi effettuate dal distretto provinciale di Pescara di Arpa Abruzzo, con un'ordinanza firmata ieri è scattato il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare compreso tra gli stabilimenti balneari La Capannina e La Vongola, che rientrano nel transetto di pertinenza del punto di controllo denominato "zona antistante via Leopardi".

Gli ultimi prelievi hanno fatto emergere il superamento dei valori di legge per i parametri Escherichia coli e Enterococchi intestinali per cui, come previsto dalle disposizioni della Regione Abruzzo, è stata firmata l'ordinanza che fa scattare il divieto, disponendo che i concessionari/gestori degli stabilimenti e/o delle spiagge libere appongano l'ordinanza con il divieto in un luogo visibile e i cartelli di divieto di balneazione temporaneo.

L'Arpa si occuperà, nei prossimi giorni, di effettuare ulteriori analisi per tornare a valutare la qualità delle acque di balneazione nella zona di via Leopardi. Questo tratto, che è il più vicino al fiume Pescara e che negli anni scorsi era chiuso alla balneazione, è escluso da quelli oggetto del riconoscimento della Bandiera blu.