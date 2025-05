Licheri: “Promozioni a dirigenti inopportune per i soliti pochi, mentre per tutti aumentano le tasse”

“Con una mano Marsilio e la sua giunta aumentano le tasse e tagliano fondi vitali, come su lavoro e politiche giovanili; con l’altra fanno scattare aumenti di qualifiche e stipendi allo staff politico. Tutto questo, mentre la percezione di inefficienze di servizi e favoritismi nelle pubbliche amministrazioni vede l’Abruzzo in zona bassa tra le regioni europee: al 158esimo posto tra 210 territori europei”. Così Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana interviene contro Marsilio e la sua giunta di centrodestra sulla notizia, al minimo giudicata inopportuna, di promuovere a dirigenti 3 figure già nello staff politico.

“Questo significa in sostanza fare promozioni e aumentare stipendi. E a niente vale la giustificazione di Marsilio che si tratti di promozioni meritate sulla base del super lavoro che fanno, a seguire Marsilio e la giunta - attacca Licheri - E’ indecente, mentre la stessa giunta regionale ha aumentato l’Irpef, mentre la stessa giunta regionale taglia fondi a settori strategici come lavoro e politiche giovanili, mentre la stessa giunta continua a governare in una Regione dove la sanità drena risorse senza migliorare i servizi. Una conferma da maglia nera è la percezione che i cittadini hanno dell’efficienza della pubblica amministrazione”.

Il report della Cgia di Mestre, basato sull’Indice Europeo sulla qualità istituzionale delle pubbliche amministrazioni (EQI 2024), vede l’Abruzzo al 158esimo su 210 territori dell’Unione Europea. Si tratta dell’indagine condotta dall’Università di Göteborg sulla corruzione e la governance a livello regionale in Europa, che misura la percezione del livello di qualità delle pubbliche amministrazioni, basato su un mix di quesiti posti ai cittadini che riguardano la qualità dei servizi pubblici, l’imparzialità e la corruzione.

“L’Abruzzo ha un indice di -0.90: in particolare -0.45 per il tema qualità dei servizi; -1.21 su tema imparzialità ossia favoritismi; -0.93 su tema corruzione. Tra i settori su cui si basa la percezione della qualità dei servizi, c’è anche quello della sanità”, avverte Licheri.