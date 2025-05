Masci sulla scomparsa di Nello Raspa: "Notizia tristissima"

“E’ una notizia tristissima, quella della morte di Nello Raspa, che arriva inaspettata. Mi auguravo una sua ripresa, un recupero, per lui che era sempre pronto a combattere per risolvere i problemi della sua Fontanelle. Era diventato un simbolo, un punto di riferimento, sin dalla costituzione dell’associazione Insieme per Fontanelle. Con la sua infinita mitezza, pari alla sua determinazione, portava avanti le istanze dei cittadini e lo faceva sempre attraverso il dialogo, il confronto con il Comune, tant’è che con lui c’è sempre stato un ottimo rapporto, improntato sulla collaborazione”. Questa la dichiarazione del sindaco Carlo Masci dopo la scomparsa del presidente di Insieme per Fontanelle, Nello Raspa.

Un uomo che, evidenzia Masci, "non si è mai fermato, neppure quando è stato minacciato e colpito per la sua attività, e non ha mai voluto lasciare quella zona, aveva deciso di rimanere lì. Lo ricorderò come un cittadino sempre attivo, impegnato per la sua comunità, per il bene collettivo, per la riqualificazione della sua Fontanelle, un interlocutore valido, corretto, propositivo e riflessivo. E ci mancheranno i suoi modi affabili e la sua voglia di superare i problemi con il dialogo. In questi anni, grazie a lui, abbiamo affrontato e risolto tante questioni nelle zone più difficili della città e da oggi lo faremo in suo nome. Alla famiglia va il mio abbraccio", conclude il sindaco.