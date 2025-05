A Montesilvano torna l’appuntamento con Plastic Free sabato 24 maggio

Arriva a Montesilvano un altro evento dedicato alla tutela ambientale che si propone di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del rispetto per l’ambiente e per il prossimo, coinvolgendo volontari, associazioni e istituzioni in un'azione collettiva di pulizia e rigenerazione urbana, che sabato interesserà la Riserva Naturale di Santa Filomena.

Si terrà sabato 24 maggio la giornata di sensibilizzazione organizzata dal Comune di Montesilvano in stretta collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara e Plastic Free Onlus. Il ritrovo è fissato per le ore 10 presso il palazzetto Corrado Roma, da cui si partirà alla volta di via Lago di Bracciano, per confluire all’interno della Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena. La pulizia interesserà il tratto di pineta fino all’altezza di via Sele.

La giornata gode del sostegno del nido d’infanzia Happy Children e si avvarrà del supporto di diverse realtà associative: A.M.A., Sclerosi Multipla, Guardie Ecologiche Congeav, Formula Ambiente e, come già anticipato, del Reparto Carabinieri Biodiveristà di Pescara. A coordinare l’evento sarà il referente regionale Luca Di Carlantonio, affiancato dai referenti Plastic Free Marta Marzola, Antonella Ruscitti, Monica Istoli e Manuela Carlettini.

“Siamo orgogliosi di patrocinare e supportare attivamente, insieme al Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, questa lodevole iniziativa che si sposa perfettamente con l’impegno della nostra Amministrazione nella tutela dell’ambiente e nella promozione del senso civico per una comunità più rispettosa dell’altro – dichiara il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis – La pulizia e la rigenerazione urbana sono azioni concrete che contribuiscono a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e a rendere Montesilvano una città più bella e vivibile. In particolare, questa giornata interesserà la pulizia della nostra Riserva Naturale, patrimonio inestimabile della nostra città. Colgo l’occasione per ringraziare il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara con cui abbiamo già intavolato discorsi per la tutela e riqualificazione di tutto il tratto di pineta. L’iniziativa organizzata con Plastic Free Onlus è solo il primo di una serie di interventi mirati e destinati proprio alla rinascita di questo nostro polmone verde. Ringrazio, allo stesso modo, Plastic Free e tutte le associazioni che hanno aderito all’importante iniziativa e invitiamo i cittadini a partecipare numerosi, dimostrando il loro amore per l’ambiente e per la nostra città”.

“Lanciare un potente messaggio di unione e di speranza per un futuro più sostenibile: è questo l’obiettivo di Plastic Free – dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale per Plastic Free – L’iniziativa non si limita a promuovere la tutela ambientale, ma abbraccia anche i valori del rispetto, della diversità e rappresenta un’occasione straordinaria per unire associazioni, cittadini e istituzioni in un gesto concreto di responsabilità civica. Sono lieto di condividere il mio entusiasmo per l'iniziativa di Plastic Free, che mira a lanciare un potente messaggio di unione e di speranza per un futuro più sostenibile. Questo approccio olistico è cruciale, poiché la sostenibilità non può essere raggiunta senza la collaborazione di tutti gli attori della società. Credo fermamente che iniziative come questa siano vitali per sensibilizzare l'opinione pubblica e incoraggiare azioni positive verso un futuro più pulito e sostenibile. La partecipazione attiva di ogni individuo è fondamentale per costruire una comunità più consapevole e impegnata nella salvaguardia del nostro pianeta”.

Durante la giornata – aggiunge l’assessore all’igiene urbana Alessandro Pompei – non renderemo solo più pulito e vivibile un tratto di Riserva Naturale della nostra città, ma sensibilizzeremo tutti i partecipanti sull’importanza del rispetto verso l'ambiente, verso il prossimo e verso il recupero del senso civico. Questa giornata è un importante spartiacque perché grazie alla presenza del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pescara, vogliamo dimostrare che, unendo le forze, possiamo fare la differenza. Ringrazio l’associazione Plastic Free e tutti i partner che hanno reso possibile questa iniziativa e invito tutta la cittadinanza a iscriversi e a prendere parte all’iniziativa. Sono certo che insieme potremo dare un esempio virtuoso e ispirare altre comunità a seguire questo cammino”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Plastic Free Onlus nel sensibilizzare i cittadini sulla riduzione dell’inquinamento da plastica e sulla necessità di adottare comportamenti responsabili. Il materiale necessario, magliette, cappellini, guanti e attrezzature per la giornata di pulizia verrà fornito al momento del ritrovo, nel piazzale del palazzetto Corrado Roma. Per partecipare alla giornata di pulizia del 24 maggio è necessario iscriversi gratuitamente sul sito www.plasticfreeonlus.it.