Blasioli sulla scomparsa di Nello Raspa: “Una persona generosa”

"È con profonda commozione che apprendo della scomparsa di Nello Raspa, già presidente dell'associazione "Insieme per Fontanelle", persona generosa che si è spesa molto per vedere riqualificato il quartiere di Fontanelle. Nel corso degli anni ho avuto modo di parlare con lui molte volte, non si fermava di fronte a nulla nonostante i numerosi atti intimidatori ricevuti. Se ne va una brava persona, innamorata della sua città e del quartiere dove viveva, Pescara perde un cittadino che del bene comune ne ha fatto esempio di vita. Mi unisco al dolore della famiglia, esprimendo alla moglie e ai figli le mie più sentite condoglianze".

E' quanto afferma il vice presidente del consiglio regionale, Antonio Blasioli (foto), a proposito della morte di Nello Raspa.