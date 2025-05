"Occhio alle truffe", incontro al Dopolavoro Ferroviario nell’ambito della campagna di prevenzione

Prosegue la campagna di prevenzione "Occhio alle truffe" promossa dall'Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Pescara, finanziato dal Ministero dell'Interno e realizzata dall'Associazione "Domenico Allegrino" Odv. Domani, 21 maggio, alle 17 si terrà un incontro pubblico al Dopolavoro Ferroviario (ingresso dalle aree di risulta) al quale prenderanno parte Antonella Allegrino, fondatrice dell'associazione, la psicologa Ortensia Posa e l'avvocato Mirko Luciani della Federconsumatori Abruzzo. Sarà l'occasione per illustrare quali sono le truffe più diffuse, dispensare consigli e suggerimenti per tenere lontani i malviventi, spiegare qual è il trauma psicologico che subisce chi è vittima di un raggiro e distribuire materiale informativo.

"Abbiamo già tenuto un primo incontro al quale hanno preso parte gli ospiti della casa albergo Inps 'La Pineta' – afferma Antonella Allegrino – In molti ci hanno parlato della paura di cadere nelle trappole dei truffatori, che diventano sempre più abili grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. La poca dimestichezza con la tecnologia da parte di molti anziani rende il rischio ancora più concreto. Gli ospiti della casa albergo hanno apprezzato molto i suggerimenti forniti dal legale sui comportamenti da adottare per sventare le truffe e hanno seguito con attenzione la descrizione delle caratteristiche comportamentali del truffatore mostrata dalla psicologa. Nel corso dell'incontro abbiamo distribuito materiale informativo per prevenire i raggiri e fatto compilare un questionario ai partecipanti che ci consentirà di analizzare il fenomeno in tutti i suoi aspetti. Ricordo che sono operativi anche gli sportelli di ascolto 'Sos truffa' nei quattro Centri di aggregazione per la longevità attiva del Comune ubicati in via di Sotto, via Nazionale Adriatica Nord, via Stradonetto e via Cesano dove sono presenti i nostri operatori. E' attivo anche il Numero verde 800002082 per chiedere consigli, raccontare episodi avvenuti o sventati o avere un sostegno. La campagna di prevenzione è rivolta agli over 65, ma tutti possiamo restare vittima di una truffa. Quindi invito cittadini di qualsiasi età a partecipare all'incontro di domani al Dopolavoro ferroviario".