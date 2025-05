Ok alla mozione sull'apertura di un ambulatorio Asl per la sterilizzazione di cani e gatti

Il consiglio comunale ha approvato ieri pomeriggio la mozione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro sull'apertura a Pescara di un ambulatorio Asl per la sterilizzazione di cani e gatti.

«La nuova dirigenza del servizio veterinario della Asl ha annunciato la realizzazione di un nuovo canile sanitario a Penne – sottolinea Giampietro – al posto della struttura oggi dislocata a Città Sant'Angelo. Siamo favorevoli alla realizzazione di una struttura di qualità a Penne, ma crediamo che sia necessario realizzare anche un ambulatorio a Pescara per aiutare l'azione quotidiana di tanti volontari che si fanno carico di accudire cani e gatti randagi e accompagnarli per le attività di sterilizzazione, attività che altrimenti ricadrebbero sullo stesso Comune».

Poi Giampietro aggiunge: «A Pescara fino al 2019 c'era un ambulatorio in via Renato Paolini, mai riaperto dopo gli allagamenti. Ora, grazie al voto dell'intero consiglio per cui ringrazio i colleghi di minoranza e di maggioranza, supporterà la Asl in questa azione per aprire un ambulatorio anche a Pescara, anche perché il sindaco presiede il comitato ristretto dei sindaci della stessa Asl».