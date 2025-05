Strisce pedonali rialzate e lampeggianti sulla riviera di Pescara, approvata la mozione

Approvata dal consiglio comunale di Pescara una mozione presentata dai consiglieri Carlo Costantini (foto) e Donato Di Matteo per prevedere l’installazione di passaggi pedonali rialzati e lampeggianti lungo la Riviera Nord di Pescara, dalla Madonnina del Porto fino alla zona Naiadi, e sulla Riviera Sud fino al confine con Francavilla al Mare.

"Negli ultimi mesi - spiega Costantini - si sono purtroppo registrati diversi investimenti, alcuni dei quali con conseguenze drammatiche per i pedoni, sebbene si trovassero ad attraversare sulle strisce pedonali. Dunque, occorre prendere atto che in questi tratti di strada, e non solo, le strisce pedonali non bastano più a tutelare la sicurezza dei pedoni".

"Occorre aggiungere elementi di sicurezza ulteriori, idonei anche a determinare un rallentamento della velocità dei veicoli e dei motocicli, tenuto conto che molto spesso è proprio l’elevata velocità a determinare gli investimenti. Per questo - conclude Carlo Costantini - la mozione impegna il sindaco e la Giunta ad installare, dopo i necessari approfondimenti, attraversamenti pedonali rialzati e lampeggianti nei punti che saranno ritenuti più pericolosi dalla Polizia Municipale, a cui va il compito di individuare le maggiori criticità".