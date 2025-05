Ultimata la demolizione di una porzione dello svincolo a trombetta, riaperta al traffico la Nazionale Adriatica Sud

I lavori di demolizione di un tratto sopraelevato dell'ex svincolo a trombetta, su via Nazionale Adriatica Sud, sono stati ultimati a tempo di record, e la strada è stata riaperta al traffico (oggi alle ore 16). Lo annunciano il sindaco Carlo Masci con l'assessore alla Viabilità Adelchi Sulpizio e il presidente della commissione Lavori pubblici Massimo Pastore, che ha seguito l'intervento. La chiusura era stata disposta dal Comune, h24, da ieri (21 maggio) al 30 maggio prossimo, nel tratto compreso tra via Romualdo Pantini e la rotatoria di San Silvestro Spiaggia in entrambi i sensi di marcia, trattandosi di una fase particolarmente delicata dei lavori.

"Le operazioni si sono concluse celermente, grazie all'impresa che si sta occupando di questo intervento che è riuscita a chiudere tutto in meno di due giorni, in condizioni di sicurezza. Una volta rimosso il materiale, è stato possibile riaprire la strada alle auto, per evitare il minor disagio possibile ai cittadini", dicono dal Comune. "Sono stati tagliati nettamente i tempi, rispetto alle previsioni iniziali, e questo ci consente di guardare ai prossimi passaggi, cioè la conclusione di questo progetto che porterà all'accorpamento della Pineta. Ringraziamo tutti per la collaborazione e per la pazienza dimostrata in questi giorni: lavoriamo per migliorare Pescara e purtroppo i disagi sono inevitabili".