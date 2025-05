Due atleti pescaresi sul podio della Coppa del Mondo di Sanda in Cina

Questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di Pescara, si è svolta una cerimonia di riconoscimento dedicata a due eccellenze sportive della città. Il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco e l’assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli, hanno premiato Michele Balducci e Manuel Di Carlo, protagonisti di un'impresa straordinaria alla Coppa del Mondo di Sanda, svoltasi recentemente a Jiangyin, in Cina. I due atleti del Centro Studi Wushu Kungfu Taresco, rappresentando l’Italia, hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e la medaglia di bronzo in una competizione di altissimo livello, riservata all’élite mondiale di questa antichissima arte marziale cinese. Un risultato di grande prestigio, che porta il nome di Pescara sul podio internazionale della disciplina.

“Questi successi sono il frutto di passione, sacrificio e di un lavoro quotidiano che parte dal territorio e arriva fino ai palcoscenici sportivi più importanti del mondo – ha dichiarato l’assessore allo Sport Patrizia Martelli –. Michele e Manuel sono motivo di orgoglio per la nostra città. Siamo fieri di loro e del percorso che stanno portando avanti con il Centro Studi Wushu Kungfu Taresco, una realtà che merita attenzione e sostegno. Il loro impegno rappresenta un esempio per tanti giovani che si avvicinano allo sport non solo per la competizione, ma anche per i valori educativi che esso trasmette”.

“Conoscendo il lavoro instancabile di Osvaldo Taresco, so quanta passione e dedizione ci vogliano per raggiungere un traguardo così prestigioso – ha dichiarato il consigliere regionale, Vincenzo D’Incecco. Non tutti hanno la forza, la caparbietà di arrivare sul podio mondiale ma Michele e Manuel ci sono riusciti e per Pescara e per l’Abruzzo intero sono un orgoglio. Le medaglie ottenute in Cina, arrivano dopo quelle ottenute in Texas nel 2023 e già allora avevamo voluto riconoscere quel traguardo prestigioso ma oggi sono sul tetto del mondo vincendo nel tempio del Sanda, la Cina. Sono due talenti cristallini, di giovane età, che continueranno a crescere e auguro loro di raggiungere altri grandi risultati”.