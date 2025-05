Caos cantieri in città, il Pd: "La giunta Masci introduca subito dei correttivi"

«La giunta Masci introduca subito dei correttivi: come avevamo previsto, la scelta di far partire contemporaneamente cantieri così impattanti si sta trasformando in uno stillicidio per i cittadini, costretti a tempi di attesa lunghissimi e indefiniti anche per andare a lavoro, accompagnare i figli a scuola o fare piccoli spostamenti in città. Non era difficile prevederlo ed era evitabile: ma ora è il momento che la giunta corregga il tiro». Lo affermano il vice presidente del consiglio regionale Antonio Blasioli e il capogruppo del Pd in consiglio comunale Piero Giampietro.

«Specialmente nelle ore di punta la situazione è diventata insostenibile – sottolineano – non possono essere i cittadini e gli operatori economici a pagare una incapacità di programmazione così plateale da parte della giunta Masci, e non si può continuare a sottoporre i pescaresi e non solo ad una situazione tale. Non è comprensibile per quale ragione non si sia aspettata ad esempio la chiusura delle scuole, prevista fra meno di due settimane. Si introducano correttivi già nelle prossime ore, si studino con urgenza soluzioni alternative, anche alla luce della concentrazione di eventi sportivi nella nostra città. Ma non si lascino i cittadini da soli di fronte a questo caos».