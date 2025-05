“Via da qui”, personale di Marco Crispano al Museo delle Genti d'Abruzzo

Un ritorno alle origini e al tempo stesso un viaggio interiore, dove il paesaggio si trasforma in specchio di una sensibilità sospesa tra presenza e assenza. E’ il percorso artistico che attraversa Via da Qui, la nuova mostra personale dell’artista Marco Crispano, che sarà inaugurata il 24 maggio 2025, alle ore 18, con una presentazione a cura dello scrittore Giovanni Di Iacovo.

La rassegna raccoglie oltre venti opere realizzate tra il 2023 e il 2025, appartenenti al ciclo pittorico Il Volo dell’Albatros. Si tratta di dipinti su tela e carta che esplorano il rapporto tra spazio e memoria, combinando vedute astratte e superfici materiche. Ogni opera è una mappa emotiva, una geografia interiore che traduce il paesaggio in una dimensione simbolica, dove il colore e la materia si intrecciano in campi visivi stratificati.

La mostra è accompagnata da un catalogo d’artista in edizione limitata edito da Il Varco, che raccoglie immagini delle opere e testi critici di Domenico de Chirico, Giovanni Di Iacovo e Marcella Malagetti, offrendo uno sguardo approfondito sulla ricerca dell’artista.

“Le opere di Marco Crispano non si limitano a rappresentare, ma evocano e riconfigurano paesaggi emotivi che, attraverso il ricordo e la loro esteriore strutturazione, diventano quasi visibili”, scrive Domenico de Chirico nel testo curatoriale, sottolineando come l’artista riesca a trasformare l’assenza in presenza, l’abbandono in traccia viva.

Nato a Pescara e residente a Roma, Marco Crispano ha sviluppato negli ultimi anni una ricerca pittorica che esplora il dialogo tra mappatura geografica e memoria personale, tra struttura e intuizione. Le sue opere sono state esposte in Italia e all’estero, e fanno parte di collezioni pubbliche e private. La mostra sarà visitabile dal 24 maggio al 2 giugno nelle sale del Museo delle Genti d’Abruzzo, negli orari di apertura del museo.