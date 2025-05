“Osservatorio Scuola 4.0”, presentato in Comune il progetto della Aps-Ets Libra

È stato presentato questa mattina al Comune di Pescara il progetto “Osservatorio Scuola 4.0” promosso dall’APS-ETS Libra patrocinato dal Comune di Pescara e in collaborazione con Almacis. “Osservatorio 4.0” si propone di mettere in luce l’importante relazione che esite tra l’istituzione scolastica, la famiglia e gli esperti del settore. Un percorso che l’Associazione di Promozione Sociale LIBRA intende sviluppare in un arco temporale di almeno tre anni al fine di valutare l’impatto nel medio periodo rispetto agli interventi proposti; verrà pertanto implementato un monitoraggio delle attività per la valutazione ex-ante, in itinere ed ex post.

Alla conferenza stampa presenti l’assessore alla Pubblica Istruzione avv. Valeria Toppetti, il presidente della Commissione Consiliare Politiche per l’istruzione Loris Mazzioli, la presidente dell’APS Libra Martina Baboro, la vice presidente dott.essa Elisabetta Di Francesco e la tesoriera dott.essa Giorgia Altobelli.

“Questo progetto, come altri che in questo primo anno di assessorato ho sostenuto – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti – non è rivolto soltanto agli studenti ma anche ai genitori in quanto non si può portare avanti una iniziativa che promuove il dialogo, il superamento degli ostacoli, se non è rivolto su due binari paralleli ma connessi come i giovani e i genitori. Ho letto che ci saranno attività educative e di analisi psicologica e momenti in cui i ragazzi saranno portati a riscoprire i loro talenti perché sappiamo che il modo migliore per conoscere se stessi e costruire relazioni con gli altri è proprio quello di riscoprire ciò che ci permette di realizzarci. Concludo dicendo che anche per questo progetto l’intento è quello di considerare l’istruzione non solo come un semplice insegnamento di conoscenze e nozioni ma soprattutto un momento in cui si forma un componente della comunità”.

“Grazie a LIBRA – ha dichiarato il presidente Commissione Consiliare Politiche per l’istruzione Loris Mazzioli – siamo entusiasti per la presentazione di questo progetto e siamo sicuri possa fare la differenza nel mondo scolastico, tra i genitori e nel corpo docente”.

“Ringrazio il Comune di Pescara per l’ospitalità e il sostegno. LIBRA è una Associazione di Promozione Sociale fondata nel 2023 da sette donne e che porta avanti progetti di tipo sociale, culturale e sportivo. Sicuramente Osservatorio 4.0 è il più importante finora ma stiamo lavorando in tante altre direzioni” , le parole della presidente APS-ETS LIBRA Martina Baboro.

“Un percorso lungo e a tratti faticoso – le parole della dott.essa tesoriera LIBRA Giorgia Altobelli - e per questo mi sento di ringraziare chi è seduto a questo tavolo: la rappresentanza della pubblica istruzione e un terzo settore che vuole avere non solo, con Osservatorio Scuola 4.0, una visione generale ma anche l’interesse comune, lo sviluppo, l’innovazione rispetto a quello che è l’istruzione e la formazione. Al centro del nostro focus c’è la scuola pubblica al cui interno i nostri giovani, i nostri figli, apprendono il sapere condiviso insieme alla famiglia. Il progetto vuole agire su un gap, su un fabbisogno che viene fuori da una osservazione della scuola, delle famiglie e degli studenti. Concludo con due parole chiave: benessere organizzativo scolastico e il clima scolastico”.

“Grazie all’amministrazione comunale per l’impegno profuso verso il nostro progetto – dichiara la dott.essa e vice presidente LIBRA Elisabetta Di Francesco – Con Osservatorio Scuola 4.0 vogliamo intervenire sempre con estrema discrezione e portatori di cura e attenzione senza stravolgere la programmazione scolastica. Il progetto contiene tutta una serie di modalità di accesso a svariati contenuti forti delle competenze che ognuno di noi ha. Un percorso senza giudizio ma di accoglienza verso i bisogni delle famiglie, del corpo docente e dei ragazzi le risorse umane del futuro; processo per noi essenziale da accompagnare alla lettura dei bisogni, alle risposte ai bisogni e all’adattamento a situazioni nuove quindi sviluppo della resilienza, della comunicazione efficace e tutto ciò che può sostenere il nostro viaggio”.