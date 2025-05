Tari, Seccia: "A Pescara le tariffe sono rimaste tra le più contenute"

“Ancora una volta alcuni rappresentanti della minoranza, nel tentativo di dipingere scenari catastrofici che esistono soltanto nella loro immaginazione, si accaniscono contro l’amministrazione comunale, descrivendola come la causa di ogni male. La realtà dei fatti, invece, è ben diversa. In merito alla questione della Tari, l’amministrazione ha saputo governare con responsabilità una situazione complessa e generalizzata a livello nazionale, che ha visto aumenti significativi delle tariffe in numerosi comuni italiani. A Pescara, al contrario, le tariffe sono rimaste tra le più contenute, grazie a una gestione oculata e attenta che ha previsto anche una quota importante di contrasto all’evasione pari a 450 mila euro che il Comune ha destinato, volutamente, nel Pef Tari 2025".

Lo dice l'assessore Eugenio Seccia replicando a Paolo Sola (M5S), dopo l'approvazione della delibera in commissione Finanze, presieduta da Giuseppe Bruno. "Inoltre, a dispetto delle affermazioni strumentali del consigliere Sola, l’aumento della raccolta differenziata porterà benefici concreti: da un lato, la riduzione dei costi di conferimento presso l’impianto Deco; dall’altro, un incremento delle risorse comunali destinate al contenimento della tariffa, generando così un duplice effetto positivo. L’obiettivo è ambizioso ma concreto, grazie anche all’attività di Adriatica Risorse: neutralizzare gli aumenti nazionali e, ove possibile, determinare una riduzione effettiva della Tari. Per questo, abbiamo già dato indicazione di destinare, a partire dal 2026, ulteriori fondi, tra i 500 mila e un milione di euro, dal capitolo della lotta all’evasione al Pef Tari, per ridurre le tariffe, a vantaggio di tutta la cittadinanza”.