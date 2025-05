Pd Pescara Castellammare: “Stato di abbandono del parco De Riseis”

Stamattina il Circolo Pd di Pescara Castellammare ha denunciato – insieme al vice presidente del Consiglio regionale Antonio Blasioli e ai Giovani Democratici – lo stallo in cui è relegato, da oltre un anno, il parco De Riseis. “Dal 2024, scaduta l'ultima delle diverse proroghe concesse al precedente gestore, il parco versa nel degrado, tra giochi ancora inutilizzabili, erba incolta, ristorante chiuso e campo da calcio in pessime condizioni”, si legge in una nota.

“Il parco attende il nuovo gestore dal 2021. In questi quattro anni, purtroppo, si sono accumulati ritardi e annunci a vuoto. La responsabilità è della Giunta Masci. Nel 2023, arrivata una proposta dal consorzio Impresa&Sociale di Pescara, il Comune ha avviato la procedura per il project financing sulla base della proposta pervenuta. L'affidamento al consorzio proponente è avvenuto il 4 luglio 2024; il progetto esecutivo, presentato dal consorzio nel novembre 2024, è stato approvato dalla Giunta Masci, con notevole ritardo, soltanto il 25 febbraio 2025; la stipula del contratto è avvenuta lunedì scorso, ben oltre i 60 giorni previsti dal cronoprogramma. Quanto tempo dobbiamo aspettare ancora?”, si chiede il Circolo Pd di Pescara Castellammare.

“Date le premesse, a dir poco sconfortanti, temiamo seriamente che il progetto accumulerà altri ritardi”, aggiungono i Dem. “Cittadini e frequentatori meritano di tornare a godere a pieno del parco, un gioiello dell'area centrale della nostra città, da decenni luogo di socializzazione imprescindibile per bambini e adulti. Pretendiamo risposte e tempi certi sull'avvio e la realizzazione dei lavori, siamo stufi di sentire annunci campati per aria. Il parco De Riseis e i tanti altri parchi lasciati nell'abbandono richiedono cura e manutenzione costanti. È evidente che sul tema della gestione dei parchi e del verde la Giunta Masci sta fallendo miseramente. Se non arriverà una svolta decisa, intraprenderemo azioni sempre più eclatanti per difendere gli interessi di cittadini e frequentatori delle aree verdi”, conclude il Circolo Pd di Pescara Castellammare.