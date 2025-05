La Pet Therapy e i suoi benefici al centro di un convegno in Comune

"La Sala Consiliare di Palazzo di Città ha ospitato un evento che mi rende orgoglioso. Grazie all'amica Cinzia Santoro abbiamo presentato questo evento che ha messo in vetrina la Pet Therapy e i suoi benefici".

Così l'assessore alla Tutela del Mondo Animale Massimiliano Pignoli, che spiega: "Abbiamo visto e toccato con mano in questo evento come la Pet Therapy con i cani, e in particolare in questo caso con il San Bernardo, offra numerosi benefici, poiché favoriscono la riduzione di stress e ansia, migliorano l'umore, aumentano la motivazione e promuovono la socializzazione. I nostri amici a quattro zampe sono dei perfetti alleati per il processo di guarigione, in quanto offrono affetto, sostegno e un'opportunità d'interazione".

Ma l'assessore Pignoli ha poi aggiunto che "questo intervento di tipo educativo ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà. Migliorare la qualità di vita della persona e rinforzare l'autostima del soggetto coinvolto. Parliamo dunque anche di inclusione oltre che di tutela del mondo animale. Per questo oggi - ha spiegato l'assessore Pignoli - abbiamo ospitato diverse associazioni della disabilità che hanno potuto vedere quelli che sono i benefici della Pet Therapy per i nostri amici speciali".