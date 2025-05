Bus sulla Strada Parco, Presutti (Pd): "Il Tar conferma gravi criticità"

"Una netta conferma delle gravi criticità da noi sollevate in tempi non sospetti e, purtroppo, colpevolmente ignorate dall'amministrazione Comunale". Così il consigliere comunale Marco Presutti (Pd) a proposito del pronunciamento del Tar sul caso dei bus elettrici sulla Strada Parco. Il consigliere Dem sottolinea che già con una sua interrogazione aveva "messo in guardia l'amministrazione su una serie di problematiche cruciali che oggi il Tar ha posto a fondamento della sua decisione. Tra queste - afferma - ricordo la mancanza di adeguate e specifiche valutazioni tecniche attestanti la sicurezza, i dubbi sul formale collaudo tecnico-funzionale del percorso adattato ai bus, le criticità infrastrutturali e i rischi per la sicurezza pubblica".

"Questa amministrazione - conclude Presutti - continua a dimostrare una preoccupante refrattarietà al dialogo trasparente e al rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale, soprattutto quando si tratta di questioni che toccano la sicurezza dei cittadini e la corretta gestione della cosa pubblica. Continueremo a vigilare e a insistere per ottenere chiarezza e piena assunzione di responsabilità".