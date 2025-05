Nella mattinata odierna (30 maggio) i delegati sindacali del Silp Cgil, sindacato dei lavoratori della Polizia di Stato, hanno dato luogo a un’attività di volantinaggio davanti alla questura di Pescara, in via Pesaro.

Come spiega una nota, l'obiettivo è stato quello di “informare, sensibilizzare e invitare tutte le lavoratrici e i lavoratori in divisa, nonché le cittadine e i cittadini, a recarsi alle urne nelle giornate del 8 e 9 giugno, in occasione del Referendum per votare i 5 Sì”.