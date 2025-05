Torna "Voler Bene all’Italia", la campagna di Legambiente dedicata ai piccoli comuni

Torna dal 29 maggio al 4 giugno l’appuntamento con Voler Bene all’Italia, la storica campagna di Legambiente dedicata ai piccoli comuni e promossa con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, UNCEM e della Fondazione Symbola.

Quest’anno la manifestazione è stata pensata come un tour di sette tappe in sette borghi e realtà che investono sempre più su sostenibilità e innovazione: da Lacedonia, in provincia di Avellino, ad Arcidosso, in provincia di Grossetto dove Legambiente sarà presente il 29 maggio, passando in Umbria il 30 maggio a San gemini, in provincia di Terni, in Piemonte a Pomaretto (TO) il 31 maggio, a Roccamorice e Caramanico (Pescara), in Abruzzo, il 1 giugno per arrivare in Puglia e Calabria il 2 giugno a Rignano Garganico-Monte Sant’Angelo (FG) e a San Sostene (CZ) il 4 giugno.

E in questo tour non poteva mancare l’Abruzzo con le sue bellezze naturalistiche e cammini storici e religiosi. L’appuntamento con Voler Bene all’Italia sarà domenica 1° giugno a Roccamorice dove sarà organizzata una passeggiata alle ore 10.00 per visitare l’eremo di Santo Spirito, nel cuore del Parco nazionale della Maiella che si appresta a festeggiare il 5 giugno 30 anni di storia. Si proseguirà poi con un incontro pubblico, presso l’eremo di santo spirito, dal titolo “Passi di futuro: il Cammino di Celestino come leva di attrattività per la Majella” al quale parteciperanno, tra gli altri, rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. Al termine dell’incontro verrà premiato il Cammino di Celestino per il suo impegno nella transizione ecologica e nella rigenerazione territoriale all’insegna del turismo lento e della mobilità dolce.

Voler Bene all’Italia proseguirà il suo viaggio lunedì 2 giugno a Rignano Garganico-Monte Sant’Angelo (FG) per poi concludere il suo tour mercoledì 4 maggio a San Sostene (CZ). Un percorso alla scoperta di iniziative replicabili, che offrono una bussola green per il futuro dei piccoli comuni italiani.